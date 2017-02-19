Путин подписал указ о признании выданных в Донбассе документов

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Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания.

Данные меры временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах. Пока этого не произойдет, в России признаются действительными удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, перемене имени и смерти, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.

Обладатели удостоверяющих личность данных документов смогут въезжать в Россию без оформления виз.

Какие именно районы Донецкой и Луганской областей имеются в виду, в тексте указа не уточняется.

В начале февраля в СМИ появились сведения о том, что владельцы паспортов, выданных властями самопровозглашенных республик Донбасса, могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний, гостиниц. В Кремле тогда заявили, что Москва не признает эти документы на официальном уровне. "Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям", - пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

URL: http://www.vb.kg/355645
Теги:
Владимир Путин, Украина
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Комментарии
Вечность
19.02.2017, 12:21

Порошенко, перестань убивать детей.

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