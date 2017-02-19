Главы ДНР и ЛНР отреагировали на признание документов жителей Донбасса в РФ

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Руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР прокомментировали указ президента России Владимира Путина, которым глава государства постановил временно признать в РФ документы, выданные жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом лента.ру.

"Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба - справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны", - сказал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал указ российского президента судьбоносным. "Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета", - заявил он.

Путин подписал указ, постановляющий признавать в России документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, 18 февраля.

URL: http://www.vb.kg/355646
Теги:
Владимир Путин, Россия, Украина
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