Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в Евросоюз

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ВБ

Президент КР Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в страны Евросоюза. В рамках визита Глава государства посетил Бельгию и Германию.

В Брюсселе Президент встретился с главами Европейских институтов и с королем Бельгии Филиппом.

Атамбаев также принял участие в торжественной церемонии передачи архивных материалов по творчеству писателя Чынгыза Айтматова. Бесценный подарок преподнесла чета Жан и Голди Бланкофф.

В Германии Призедент принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.

URL: http://www.vb.kg/355648
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Чингиз Айтматов, Ангела Меркель, Бельгия, визит, Германия, президент, Европейский союз, политика, ООН
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