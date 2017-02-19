В Ошской области лавина унесла жизни двух детей

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Родион Решетов

Сегодня в 5.30 в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области снежная лавина накрыла два жилых дома. Шестерых человек из первого строения спасли местные жители.

Во втором доме жили семеро человек, пятеро из них спасены, двое детей оказались погребены под обломками дома . По сообщению пресс-службы МЧС, тела двух детей были найдены в 11.00 часов. Как отметили в ведомстве, погибли мальчик и девочка, она училась в четвертом классе.

"Тела двух детей были найдены около 11.00 часов, второго ребенка нашли уже в 11.40. Там на месте завалы разбирали местные жители. Они и спасли своих односельчан", - рассказал пресс-секретарь МЧС КР Элмира Шерипова.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в связи с обильными снегопадами по республике зафиксировано несколько фактов схода лавин.

URL: http://www.vb.kg/355654
Теги:
дети, лавина, погибшие, МЧС
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