В Бишкеке стартовал клубный чемпионат Кыргызстана по настольному теннису

В Центре настольного тенниса "Карвен" стартовал открытый клубный чемпионат Кыргызстана по настольному теннису.

Как сообщили в Ассоциации данного вида спорта, в первом туре приняли участие 12 команд, составленные из мастеров малой ракетки не только из Кыргызстана, но и Казахстана и Туркменистана.

По итогам двухдневных состязаний победителем первого тура стала бишкекская команда "Альянс", которая выступила без поражений. За эту дружину выступают мастера спорта Кыргызстана Алишер Якупбаев, Талгат Сагындыков и Казахстана Бекулан Жамал.

На втором месте действующий чемпион "Алмата" (Казахстан), в составе которой выступают Самат Бейсенов, Тимур Бейсалиев и Александр Максимов. Третье место у команды "Караганда" в лице Марата Суртубаева, Харки Нури и Юрия Рябова.

Напомним, клубный чемпионат страны состоит из четырех туров, по итогам которого определится команда-чемпион. Победитель каждого тура определяется по наибольшему количеству набранных очков.