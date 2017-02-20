Посольство России в КР расследует смертельное ДТП с участием её сотрудника

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Посольство России в Кыргызстане обещает выяснить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника дипломатической миссии, в результате которого погиб человек.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием первого секретаря посольства Виктора Пухова начато внутреннее служебное расследование. Будут проверены все обстоятельства происшествия, в том числе физическое состояние сотрудника посольства на момент аварии", - сообщила агентству "Интерфакс" пресс-атташе посольства России в Бишкеке Дарья Пахомова. Она также заявила, что посольство готово оказать материальную помощь семье погибшего в этой аварии.

ДТП с участием двух автомобилей произошло 16 февраля в Бишкеке по дороге в аэропорт "Манас". 62-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес" Евгений Лексин, гражданин Кыргызстана, умер в больнице, куда был доставлен сразу после аварии с травмами, в том числе ушибом головного мозга тяжелой степени. У водителя "Тойота-Прадо" Виктора Пухова, который также был госпитализирован, диагностировали закрытый перелом таза.

Идут следственные мероприятия, назначена техническая экспертиза аварии. В местных СМИ со ссылкой на очевидцев публикуются сведения о том, что автомобиль российского посольства в Бишкеке врезался в грузовой "Мерседес" на перекрестке после того, как проехал на запрещающий красный свет светофора.

URL: http://www.vb.kg/355669
Теги:
ДТП, посольство, Россия
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