Родители Малики поблагодарили граждан Турции за спасение дочери

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Айдана Абдуваитова

Родители пострадавшей 22-летней Малики Ноотиевой поблагодарили соотечественников в Турции и местных активистов за помощь в ее спасении.

16 февраля девушку выписали из больницы. Пока она полностью не восстановилась, но основной курс завершен, дальнейшее лечение будет проходить дистанционно и каждые две недели она будет наблюдаться у врачей. Все расходы на ее лечение оплатила турецкая сторона.

В интервью изданию Haberler родители девушки поблагодарили всех людей, которые в течение двух месяцев помогали их дочери.

"Турецкий народ оказал нам большую поддержку. Мы хотим поблагодарить их за помощь. У нас не было никаких проблем, пока с нашей дочерью на случилась эта беда", - сказали они.

Сейчас Малика с родителями находится в доме одного из местных жителей. Она будет находиться в Турции до завершения суда.

По данным местных СМИ, девушка приехала в Анталью в середине ноября, чтобы работать официанткой, но ее принуждали к проституции и после отказа сильно избили и выбросили на шоссе. В середине декабря ее без сознания доставили в больницу "Акдениз". Тогда при ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми.

Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространили ее фото, после чего девушку смогли опознать. Ею оказалась 22-летняя Малика Ноотиева. Первую неделю она находилась коме, после некоторого улучшения пережила инсульт. Врачи сделали три сложные операции головы и восстановили поврежденные участки черепа искусственной костью.

В отношении избивших ее мужчин возбуждены уголовные дела за организацию и принуждение к проституции и покушение на жизнь.

URL: http://www.vb.kg/355676
Теги:
соотечественники, Турция
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