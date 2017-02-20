Продажи оружия в мире достигли максимума с момента окончания холодной войны

137  0
www

Объем рынка вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4 процента в сравнении с предыдущим пятилетним периодом. В целом продажи оружия достигли наибольших масштабов со времени окончания холодной войны, делается вывод в 892-страничном отчете об объемах экспорта вооружений в мире стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI), официально обнародованном в понедельник, 20 февраля.

Как передает DW, по подсчетам исследователей, пять самых крупных экспортеров оружия в мире - это США, Россия, Китай, Франция и Германия. Вместе эти пять государств отвечают за 74 процента международных поставок оружия, которое в основном приобретают покупатели в странах Азии и Океании, а также в страны Ближнего и Среднего Востока. Крупнейшие импортеры оружия в мире - Индия и Саудовская Аравия.

Тенденция к росту глобального рынка вооружений после того, как на протяжении многих лет в этой области наблюдался спад, также была отмечена в отчете SIPRI за прошлый год.

Мировым лидером по торговле оружием по-прежнему остаются США - их рыночная доля составляет 33 процента. В 2012-2016 годах объем продаваемого США оружия увеличился на 21 процент.

"США экспортируют вооружения как минимум в 100 стран, что значительно больше, чем у любых других стран-поставщиков", - отмечают в SIPRI.

По данным исследователей, почти половина американского оружия уходит покупателям на Ближний и Средний Восток.

На втором месте - Россия с рыночной долей в 23%. Увеличив объемы продаж оружия на 74%, Китай довел свою долю на глобальном рынке вооружений до 6,2% и занимает третье место в рейтинге крупнейших экспортеров. У Франции - 6%, у ФРГ - 5,6%.

URL: http://www.vb.kg/355678
Теги:
Германия, Индия, Китай, оружие, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  