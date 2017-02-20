Делегация Кыргызстана приняла участие на открытии зимних Азиатских игр-2017

180  0
Гулиза Авазова

Делегация Кыргызстана приняла участие на церемонии открытия зимних Азиатских игр-2017 в Саппоро (Япония).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, на открытии кыргызстанская делегация выступила под руководством заместителя директора ведомства Канатбека Арпачиева.

Отметим, флаг Кыргызстана на параде стран нес хоккеист Элзар Болотбеков.

Церемония открытия прошла вчера, 19 февраля, на стадионе "Саппоро Доум", где участников приветствовал президент организационного комитета зимних Азиатских игр Кацухиро Акимото и президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Фахад Аль-Сабах.

На этих играх Кыргызстан представляют сборная по хоккею и 10 спортсменов по горным лыжам, биатлону, лыжной гонке, а также фигурному катанию. Всего в рамках игр медали разыгрываются по 11 видам спорта.

URL: http://www.vb.kg/355679
Теги:
Азиатские игры, лыжный спорт, фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  