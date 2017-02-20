Мэрия: В Бишкеке с пробками будут бороться платными парковками

В Бишкеке планируют сделать все парковки платными, но пока речь идет только о парковке на улице Шопокова. Об этом стало известно во время пресс-конференции представителей столичного муниципалитета и частных компаний.

Планируется, что от одной парковки в бюджет мэрии будет поступать 2 млн 150 тыс. сомов в год за аренду улицы. Общий объем инвестиций составит 20 млн сомов.

"Парковка будет платная, она и должна быть платной. И муниципальные тоже будут платными, мы ждем решения горкенеша. Это нужно для того, чтобы разгрузить город от пробок", - заявила пресс-секретарь мэрии Бишкека Гуля Алмамбетова.

Кроме того, ожидается, что эти парковки будут располагаться по всей территории столицы. Их организацию берут на себя частные компании, которые поделят город на популярные и непопулярные зоны. Первые будут стоить дороже.

"Мы планируем разгрузить город путем создания сети парковок и стоянок. Они будут стоить около 40 сомов. Так, весь город будет поделен на зоны. Например, возле ЦУМа будет стоимость 40 сомов, а на ул. Ибраимова - уже около 30. Соответственно, автовладельцы будут выбирать более дешевые места. Таким образом, мы сможем разгрузить самые отдаленные улицы", - сказал представитель частной компании Самат Сакбаев.

Однако, он отметил, что для тех автовладельцев, которые проживают вблизи этих парковок и стоянок, цены, возможно, пересмотрят.

Всего в Бишкеке сейчас насчитывается 48 муниципальных парковок и 19 стоянок.