Лидер парламентской фракции СДПК стал главой федерации конных видов спорта

Лидера фракции СПДК Ису Омуркулова избрали президентом Республиканской федерации конных видов спорта "Аргымак".

Как сообщила "ВБ" генеральный секретарь федерации Айнура Эргешова, накануне в Бишкеке состоялась отчетно-выборная конференция федерации, в рамках которой прошли выборы президента.

На конференции участвовали около 90 представителей из регионов страны.

Помимо главы федерации, делегаты также избрали вице-президентов. Ими стали Менсулин Абылгазиев и Чолпон Жылкыбаев.

Как сообщается, ранее президентом данной федерации был Адамкул Жунусов.