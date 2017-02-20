Лидер парламентской фракции СДПК стал главой федерации конных видов спорта

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Гулиза Авазова

Лидера фракции СПДК Ису Омуркулова избрали президентом Республиканской федерации конных видов спорта "Аргымак".

Как сообщила "ВБ" генеральный секретарь федерации Айнура Эргешова, накануне в Бишкеке состоялась отчетно-выборная конференция федерации, в рамках которой прошли выборы президента.

На конференции участвовали около 90 представителей из регионов страны.

Помимо главы федерации, делегаты также избрали вице-президентов. Ими стали Менсулин Абылгазиев и Чолпон Жылкыбаев.

Как сообщается, ранее президентом данной федерации был Адамкул Жунусов.

URL: http://www.vb.kg/355681
Теги:
выборы, федерация, Иса Омуркулов
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