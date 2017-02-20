Идет подготовка к предстоящему заседанию Нацсовета по устойчивому развитию

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства КР.

Вопросы по подготовке Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым.

В ходе встречи было отмечено, что на предстоящем заседании предполагается обсудить предварительные результаты реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.

"Эта Стратегия показала необходимость наличия у страны подобного стратегического документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной "дорожной карты", - сказал президент.

Глава государства поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию.

URL: http://www.vb.kg/355682
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, стратегия развития
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Комментарии
Даке Маматкасым
20.02.2017, 12:03
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интересно будет ознакомиться с результатами, так сказать из первых рук, а не от диванных аналитиков

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