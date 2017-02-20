Врачи спешно выписали из больницы новорожденного после тяжелой операции

Бишкекские врачи Национального центра охраны материнства выписали больного новорожденного ребенка. Об этом "ВБ" сообщила мама малыша Азима Шляермахер.

По словам девушки, при рождении ребенку поставили диагноз "экстрафия мочевого пузыря. Тотальная эписпадия". Это значит, что мочевой пузырь малыша расположен снаружи, а не внутри организма.

"Ребенок у меня первый, как и первая беременность. Я рожала в роддоме Сокулукского района по месту жительства. Первые часы мне не показывали ребенка. Когда увидела, что он с патологией, написала об этом мужу, отправила фото. После этого он пропал. На звонки и сообщения не отвечает. После роддома нас направили в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД). Там Жантай - так я назвала своего сына, перенес первую операцию. Когда швы стали расходиться, ему без моего ведома сделали еще одну операцию. Однако через некоторое время швы вновь стали расходиться. Несмотря на это, нас выписали домой в "удовлетворительном состоянии", хотя у ребенка открытая рана", - говорит женщина.

Со слов роженицы, после операции лечащий врач в спешном порядке ушел в отпуск. Второй оперирующий врач - иностранный гражданин.

"О том, что должна состояться вторая операция мне никто не сказал. Об этом я узнала только тогда, когда пришла в реанимацию покормить ребенка, но его не увидела. Один из медработников сказал, что его увезли в операционный блок. В итоге моего сына оперировали около семи часов. Но и после этой операции швы стали расходиться. Через два дня нас выписали домой", - вспоминает мама Жантая.

В свою очередь официальный ответ НЦОМиД звучит так:

"Администрация Национального центра охраны материнства и детства информирует вас о том, что данная патология встречается очень редко. Частота составляет 1:60 тыс. новорожденных детей. В настоящее время лечение включает серию операций в течение нескольких лет (поэтапная реконструкция). Что касается данного случая, то родители ребенка были полностью проинформированы о предстоящей операции и всех возможных осложнениях в послеоперационном периоде, после чего дали свое согласие.

01.02.17 г. в НЦОМиД в составе опытных врачей был произведен первый этап операции (первичное закрытие мочевого пузыря с погружением его внутрь таза). В техническом аспекте операция прошла успешно. Ребенок был доставлен в отделение реанимации в стабильном состоянии. На 5-е сутки у ребенка разошлись швы только на передней брюшной стенке, после чего мочевой пузырь вылез наружу, при этом сохраняя свою целостность и герметичность. Данное осложнение встречается в 92% случаев, и не было удивлением для врачей. В целом первый этап операции прошел успешно и без каких-либо серьезных осложнений для общего здоровья ребенка.

16 февраля в плановом порядке ребенка и мать выписали с НЦОМиД в удовлетворительном состоянии. Маме были даны рекомендации по уходу за малышом. В возрасте 10 месяцев ребенку планируется второй этап операции, о чем мама ребенка тоже проинформирована и согласна. За исключением мочеполовой системы, дети с экстрафией ничем не отличаются от других детей и развиваются так же, как их сверстники".

Сейчас мама Жантая, которому еще нет и месяца, нуждается как в материальной поддержке, так и медицинской. От родственников малыша нет известий. Родная бабушка по отцовской линии, узнав, что малыш болен, попросила больше не беспокоить ее сына и их семью. Маме Азимы пришлось уволиться с работы, чтобы помогать дочери ухаживать за больным сыном.

В настоящий момент открыт сбор помощи для Азимы и Жантая. Деньги можно перечислить на счет ЭЛСОМ благотворительного фонда Molodye mamochki.kg: 0772168589.