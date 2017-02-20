В Таиланде монахи устроили потасовку с полицией из-за обысков в храме

38  0
www

Буддистские монахи и последователи религии устроили потасовку с полицией утром в понедельник 20 февраля у храма Ват Пхра Дхаммакая в Таиланде. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Bangkok Post, монахи и сочувствующие прорвались через заграждения и проникли на территорию храма.

Через некоторое время они вышли на улицу вместе с постоянно проживающими в Ват Пхра Дхаммакая священнослужителями и попытались образовать живой щит, чтобы не пустить внутрь полицию. После непродолжительных переговоров, стычки с полицией прекратились, но монахи собираются устроить дежурство у дверей храма.

Их гнев вызвали продолжающиеся уже несколько дней обыски, которые проводит в храме полиция, пытающаяся установить местонахождение влиятельного настоятеля, которого подозревают в отмывании денег.

Между тем в соцсетях появляются страницы с призывами приходить к храму и противостоять полиции, которая, по их версии, собирается захватить золотые статуи Будды. Администраторы сообществ утверждают, что к ним могут прислушаться десятки тысяч человек.

Bangkok Post со ссылкой на представившегося монахом мужчину утверждает, что 72-летний настоятель покинул Ват Пхра Дхаммакая в первый же день обысков.

Буддистское движение Дхаммакая имеет в Таиланде спорную репутацию. Хотя формально монахи дистанцируются от политики, по данным СМИ бывший настоятель храма связан с экс-премьером Таиланда Таксином Чиннаватом, которого сместили с поста после военного переворота в 2006 году.

Противники общины настаивают, что Дхаммакая является опасной сектой, которая наживается на последователях.

URL: http://www.vb.kg/355692
Теги:
религия, Таиланд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  