Мэрия оштрафовала предпринимателей и горожан за мусор возле домов

Санитарно-экологическая инспекция провела рейд в Первомайском районе Бишкека. Комиссия установила, что работники автомойки CarCity на ул. Л.Толстого напротив дома № 16 складируют отходы в неустановленном месте. А прилегающая территория находится в антисанитарном состоянии, что является нарушением правил благоустройства столицы.
Кроме того, в ходе рейда установлено, что на прилегающей территории домов № 400, 531, 541 на проспекте Дэн Сяопина бизнесмены реализуют уголь в неустановленном месте, то есть на тротуарной части и вдоль дороги.
Порядок в городе также нарушают компании:
"Мы штрафуем от 5 до 10 тыс. сомов в первый раз, во второй - до 20 тыс. сомов и в третий - общественные работы. Такие рейды идут беспрерывно по всем районам. То же самое касается и обычных граждан: кто мусорит и не убирает возле своего дома и там настоящая свалка, то мы также можем его оштрафовать", - сообщила пресс-секретарь мэрии Гуля Алмамбетова.
На каждого нарушителя комиссия составила протоколы, их рассмотрят в районных административных комиссиях, где установят меру воздействия.