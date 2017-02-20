Оксфордский университет хочет открыть первый за 700 лет филиал за рубежом

Оксфордский университет рассматривает возможность открытия первого в своей более чем 700-летней истории филиала за рубежом, пишет Медуза со ссылкой на The Telegraph.

Как стало известно изданию, в середине февраля с предложением открыть филиал в Париже к Оксфордскому университету обратились власти Франции.

Предполагается, что филиал в Париже будет находиться во французской юрисдикции и сможет получать финансирование от ЕС и после того, как Великобритания выйдет из Европейского союза.

Предложение открыть свои филиалы в Париже, по данным The Telegraph, получили и другие британские высшие учебные заведения, включая университет Уорик.

Официальные представители Оксфордского университета сообщили, что решение об открытии зарубежного филиала пока не принято. При этом они подчеркнули, что "Оксфорд на протяжении всей свой истории был международным университетом и останется открытым миру вне зависимости от будущего политического ландшафта".

Если Оксфордский или другой британский университет примет предложение, строительство студенческого городка в Париже, может начаться в 2018 году.

В Великобритании 23 июня 2016 года прошел референдум, большинство участников которого проголосовали за выход страны из Европейского союза. Конкретные сроки и условия выхода Великобритании из ЕС пока не определены.

Ожидается, что Великобритания подаст заявление о выходе из ЕС в марте 2017 года. Переговоры об условиях выхода с представителями Евросоюза займут, как планируется, не более двух лет с момента подачи заявления о выходе.