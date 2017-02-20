Братья Усуповы стали чемпионами Кыргызстана по вольной борьбе

172  0
Глеб Куренев

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе среди мужчин. Всего на ковер вышли 275 борцов в восьми весовых категориях.

Во второй день чемпионата 134 борца поборолись за четыре комплекта медалей. Финальные встречи начались с тяжелых весовых категорий и первыми встретились борцы категории до 125 кг. За золото боролись Айбек Усупов и Музафар Жаппуев. В этой встрече Усупов одержал досрочную победу ввиду явного преимущества.

Затем на ковер вызвали борцов весовой категории до 86 кг, где также выступал один из братьев Усуповых - Саякбай, который провел поединок за первое место с Бактыяром Карагул уулу. Он также без особого труда добился победы над своим соперником, завершив свой поединок великолепным броском, и стал чемпионом страны.

В следующем весе до 70 кг Музафару Юнусову в финале конкуренцию составил Умоталы Шарыпбек уулу. Сначала схватки Юнусов провел два наката, и мог бы завершить поединок досрочно набрав нужное количество баллов. Однако соперник не дал ему этого сделать и упорно пытался сравнять счет, но безрезультатно. В итоге чемпионом стали Юнусов.

Зрелищной была встреча между Улукбеком Жолдошбековым и Эрназаром Акматалиевым. Соперников во втором периоде разделял один балл, и более опытный борец Жолдошбеков сумел обмануть соперника и выйти вперед, а за несколько секунд до окончания поединка, избегая соперника, поймал его на красивом броске. Тем самым завоевав симпатии зрителей.

Отметим, в первый день чемпионата также медали разыгрывались в четырех весовых категориях, где золотые медали завоевали Хуршид Парпиев, Аскарбек Абдыгапар уулу, Муслим Евлаев и Орозбек Аширов.

URL: http://www.vb.kg/355699
Теги:
вольная борьба, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  