В Бишкеке прошел турнир по бадминтону Dostor Badmin Open-2017

В спортивном зале Американского университета в Центральной Азии в Бишкеке состоялся международный турнир по бадминтону Dostor Badmin Open-2017.

По словам организаторов, на этом турнире за победу боролись представители России, Польши, Франции, Китая, Афганистана и Кореи, а также приехали любители этого вида спорта из Узбекистана и Казахстана.

Помимо этого, состязания проводились среди студентов, а игры проходили на двух кортах. В итоге победу одержал Кыргызско-Турецкий университет им. Манаса.

В основном турнире медали разыгрывались в парном разряде и золото завоевала пара из Южной Кореи Тин Ен Гу и Хан Ву Сойг. Серебро у Алексея Цоя и Игоря Середенко, а бронзовыми призерами стали два дуэта из Казахстана - Асхат Хисамутдинов - Алексей Пак и Виктор Син - Хан Диохин.

Отметим, Федерация бадминтона и сквоша Кыргызстана создана недавно. Тем не менее за короткий срок стала членом Национального олимпийского комитета Кыргызстана и впервые принимала участие на генеральной ассамблее, на котором был избран глава НОК.