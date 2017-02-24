В Бишкеке прошел турнир по бадминтону Dostor Badmin Open-2017

116  0
Гулиза Авазова

В спортивном зале Американского университета в Центральной Азии в Бишкеке состоялся международный турнир по бадминтону Dostor Badmin Open-2017.

По словам организаторов, на этом турнире за победу боролись представители России, Польши, Франции, Китая, Афганистана и Кореи, а также приехали любители этого вида спорта из Узбекистана и Казахстана.

Помимо этого, состязания проводились среди студентов, а игры проходили на двух кортах. В итоге победу одержал Кыргызско-Турецкий университет им. Манаса.

В основном турнире медали разыгрывались в парном разряде и золото завоевала пара из Южной Кореи Тин Ен Гу и Хан Ву Сойг. Серебро у Алексея Цоя и Игоря Середенко, а бронзовыми призерами стали два дуэта из Казахстана - Асхат Хисамутдинов - Алексей Пак и Виктор Син - Хан Диохин.

Отметим, Федерация бадминтона и сквоша Кыргызстана создана недавно. Тем не менее за короткий срок стала членом Национального олимпийского комитета Кыргызстана и впервые принимала участие на генеральной ассамблее, на котором был избран глава НОК.

URL: http://www.vb.kg/355700
Теги:
спорт, турнир
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  