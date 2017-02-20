Снесено очередное незаконно построенное кафе

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек снесли очередное незаконное кафе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Увеселительное заведение располагалось в 8-м микрорайоне на ул. Саманчина.

Напомним, в рамках работы по незаконным строениям уже снесено кафе "Домино", расположенное на улице Панфилова – Абдымомунова, вблизи Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдымомунова. А также снесли двухэтажное здание на пересечении улиц Тоголока Молдо – Киевской, с юго-западной стороны дома № 114 по ул. Киевской.

Меры проводятся в рамках работы оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов в столице. В тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление по г. Бишкек Госинспекции по экологической и технической безопасности при ПКР, а также столичная прокуратура.

В ближайшее время также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, которые установлены и построены без учета технологических требований и без разрешительных документов.