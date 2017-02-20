Снесено очередное незаконно построенное кафе

1213  0
ВБ

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек снесли очередное незаконное кафе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Увеселительное заведение располагалось в 8-м микрорайоне на ул. Саманчина.

Напомним, в рамках работы по незаконным строениям уже снесено кафе "Домино", расположенное на улице Панфилова – Абдымомунова, вблизи Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдымомунова. А также снесли двухэтажное здание на пересечении улиц Тоголока Молдо – Киевской, с юго-западной стороны дома № 114 по ул. Киевской.

Меры проводятся в рамках работы оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов в столице. В тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление по г. Бишкек Госинспекции по экологической и технической безопасности при ПКР, а также столичная прокуратура.

В ближайшее время также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, которые установлены и построены без учета технологических требований и без разрешительных документов.

URL: http://www.vb.kg/355704
Теги:
строительство, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  