Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 февраля, выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Суйском районах Ошской области.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в ходе стихии домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, 19 февраля в Ошской области сошли две лавины. В 5:30 утра снежная масса накрыла два жилых дома в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района. Двое детей 9 и 10 лет оказались погребены под обломками дома.

Еще одна лавина сошла в Папановском айыльном аймаке Кара-Суйского района. Там погибла 20-летняя девушка.