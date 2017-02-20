Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 февраля, выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Суйском районах Ошской области.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в ходе стихии домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, 19 февраля в Ошской области сошли две лавины. В 5:30 утра снежная масса накрыла два жилых дома в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района. Двое детей 9 и 10 лет оказались погребены под обломками дома.

Еще одна лавина сошла в Папановском айыльном аймаке Кара-Суйского района. Там погибла 20-летняя девушка.

URL: http://www.vb.kg/355709
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент
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Комментарии
Дина Елементьева
20.02.2017, 16:14
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Комментариев: 27

Уместно, что людей не оставили на едине со своей бедой.

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