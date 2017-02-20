Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV

 0

Мобильный оператор О! информирует об обновлении списка телеканалов O!TV. Теперь пользователи мобильного телевидения могут наслаждаться просмотром отечественных телеканалов: "Ала-Тоо 24", "ЭлТР", "Любимый", "ОТРК", "ОТКР Баластан", "ОТКР Маданият", "ОТКР Музыка". Всего пользователям O!TV доступно 130 телеканалов.

Для того чтобы воспользоваться мобильным телевидением O!TV и просматривать любимые телепередачи и фильмы на экранах устройств достаточно подключиться к обновленной линейке тарифных планов "Переходи на О!". Это предложение включает в себя не только мобильное телевидение, но и всё необходимое для современного пользователя смартфона – безлимитный мобильный интернет на максимальной скорости, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны.

К примеру, тариф "Переходи на О! Безлимит + TV Премиум" предусматривает всё необходимое для пользователя:

  1. Безлимитный интернет на максимальной скорости;
  2. Бесплатные звонки и SMS внутри сети;
  3. 60 минут в неделю для звонков на номера других операторов;
  4. Доступ к 130 телеканалам в О!TV.

Кроме того, абоненты любого тарифного плана компании могут воспользоваться специальной услугой для мобильного телевидения – O!TV. С мобильным телевидением O!TV абоненты компании могут смотреть телевидение, не считая мегабайты и не беспокоясь об ограничении скорости. При этом мобильный интернет-трафик в сети О! для сервиса O!TV не тарифицируется.

Стоит отметить, что сервис позволяет просматривать отечественные и зарубежные телевизионные каналы в режиме онлайн на любом мобильном устройстве или на персональном компьютере. Воспользовавшись встроенным поиском, абонент быстро найдет нужный телеканал или передачу. Также пользователь сможет добавить интересные каналы в раздел "Избранное" для последующего просмотра.

Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать удобное и многофункциональное мобильное приложение O!TV в PlayMarket и AppStore. Ознакомиться с подробной информацией об услуге O!TV и с условиями новой линейки тарифов "Переходи на О!" можно на сайте www.o.kg

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/355711
Теги:
телевидение, #O!
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  