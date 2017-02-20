Адылкана Бекболотова назначили главным тренером сборной КР по боксу

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Гулиза Авазова

Адылкана Бекболотова назначили главным тренером сборной Кыргызстана по боксу на следующий олимпийский цикл. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщило Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По их данным, он был назначен 7 февраля этого года и приказ был подписан бывшим главой Дирекции по олимпийским видам спорта Назирдином Акылбековым.

Помимо этого, старшим тренером сборной по боксу стал Айбек Абдымомунов.

Отметим, в предыдущий четырехлетний срок Бекболотов также был главным тренером и готовил сборную на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Кандидатуры главных и старших тренеров предлагают соответствующие федерации по видам спорта, после рассмотрения дирекция назначает их на должности.

На основании Положения о главном тренере национальной сборной команды Кыргызской Республики по олимпийским видам спорта, Дирекцией по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта назначены тренеры по боксу на следующий олимпийский цикл.

URL: http://www.vb.kg/355712
Теги:
бокс, тренер, федерация
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