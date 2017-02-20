Адылкана Бекболотова назначили главным тренером сборной КР по боксу

Адылкана Бекболотова назначили главным тренером сборной Кыргызстана по боксу на следующий олимпийский цикл. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщило Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта.
По их данным, он был назначен 7 февраля этого года и приказ был подписан бывшим главой Дирекции по олимпийским видам спорта Назирдином Акылбековым.
Помимо этого, старшим тренером сборной по боксу стал Айбек Абдымомунов.
Отметим, в предыдущий четырехлетний срок Бекболотов также был главным тренером и готовил сборную на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Кандидатуры главных и старших тренеров предлагают соответствующие федерации по видам спорта, после рассмотрения дирекция назначает их на должности.
На основании Положения о главном тренере национальной сборной команды Кыргызской Республики по олимпийским видам спорта, Дирекцией по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта назначены тренеры по боксу на следующий олимпийский цикл.