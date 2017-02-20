Правительство КР оценило ущерб от крушения Боинга в 195 млн сомов

185  0
Наталья Ли

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев сегодня, 20 февраля, посетил село Дача-Су, которое пострадало в результате авиационной катастрофы Боинг-747 в Сокулукском районе Чуйской области 16 января 2017 года.

Встреча с жителями началась с прочтения молитвы по погибшим.

"Правительственная комиссия, созданная для изучения причин авиационной катастрофы самолета Боинг-747, приехала специально для передачи гуманитарной помощи, собранной от кыргызстанцев. Ранее первым этапом пострадавшим и родственникам погибших была передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал первый вице-премьер.

В рамках встречи Мухамметкалый Абулгазиев подчеркнул, что правительство направило турецкой стороне официальное письмо с указанием суммы по возмещению материального ущерба, нанесенного Кыргызстану, в частности пострадавшим в результате авиационной катастрофы.

"С первых дней трагедии с турецкой стороной велись переговоры по возмещению ущерба. По нашим подсчетам, сумма материального ущерба составляет 195 млн сомов. Турецкая сторона изначально готова предоставить необходимую помощь и изучить наше письмо. Кроме того, они готовы взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей с одобрения их ближайших родственников", - сказал Абулгазиев.

Он отметил, что правительство ведет всю необходимую работу по решению вопроса, связанного с обеспечением жилья пострадавших и добивается соответствующих выплат от турецкой стороны.

"На сегодня это является одной из первостепенных задач, которую мы обязаны и должны решить", - отметил Мухамметкалый Абулгазиев.

Первый вице-премьер акцентировал внимание на том, чтобы люди не шли на поводу тех, кто предлагает свои юридические услуги в целях выплаты полагающихся компенсаций. Он заверил в том, что государство и есть "адвокат", который больше всех заинтересован в том, чтобы пострадавшие получили всю полагающуюся им материальную помощь и компенсации.

Абулгазиев сообщил, что в настоящее время на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило более 91 млн сомов. Данный спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать.

В ходе встречи жители выразили свою признательность и благодарность за оказываемую поддержку и помощь, а также обратились с просьбой к правительственной комиссии организовать мобильную клинику, которая бы в течение некоторого времени находилась на территории поселка и оказывала бы необходимую медицинскую помощь.

Первый вице-премьер поручил министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву решить данный вопрос, обеспечив необходимую помощь.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.

URL: http://www.vb.kg/355716
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  