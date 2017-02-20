ООН объявила о голоде в Южном Судане

Организация Объединенных Наций объявила о голоде в нескольких районах Южного Судана. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 100 тысяч жителей страны могут погибнуть в ближайшее время, если в страну не поступит достаточный объем гуманитарной помощи.

Как сообщает Би-би-си, около миллиона жителей Южного Судана находятся на грани голода: из них, по данным ЮНИСЕФ, более 250 тысяч детей. Всего от недоедания в Южном Судане страдает 40% населения страны, или 4,9 млн человек.

Объявление о голоде в определенной стране или регионе может быть сделано, если по меньшей мере 20% семей страдают от сильного недоедания и никак самостоятельно не могут решить эту проблему, или если 30% населения страдают от острого недоедания, а от голода умирает как минимум два человека в день на каждые 10 тысяч населения.

Наиболее сложная ситуация с продовольствием создалась в провинции Вахда (Юнити) на севере страны. Как подчеркивают представители Всемирной продовольственной программы ООН, несмотря на усилия гуманитарных организаций, продовольствия, поставляемого в Южный Судан, не хватает для того, чтобы помочь всем голодающим в наиболее пострадавших регионах.

Экономическая ситуация в Южном Судане, который с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальва Кииром и оппозицией, ухудшается на протяжении нескольких лет. В ходе вооруженного конфликта в регионе погибли тысячи человек, еще более двух миллионов стали вынужденными переселенцами.

Южный Судан провозгласил независимость в 2011 году. В 1998 году, когда страна еще боролась за независимость от Судана, от голода на территории современного Южного Судана скончались, по разным данным, от 70 до нескольких сотен тысяч жителей.

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун ранее высказывал опасения по поводу возможного геноцида в стране.