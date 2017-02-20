Милиция патрулирует лавиноопасные участки автодорог

71  0
ВБ

В связи со сходом лавин на некоторых участках Нарынской области патрульная милиция проводит работу по обеспечению безопасного проезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

19 февраля, примерно в 06.00 в Жумгалском районе, по автодороге Арал - Минкуш, на участке 1, 2-й км сошла лавина объемом 400-500 куб. м и перекрыла дорогу. На месте работали две спецтехники и 12 сотрудников ДЭП № 24.

Сотрудники патрульной милиции по УВД Нарынской области обеспечивали безопасность дорожного движения. 20 февраля после очистки движение автотранспорта восстановлено в одном направлении.

В ночь на 20 февраля на границе Нарынского и Тогуз-Тороуского районов, по автодороге Акталчат - Казарман - Нарын на нескольких участках произошел (44-45-й и 79-й км) сход лавины более 1000 куб. м и перекрыло дорогу. На месте работали 4 спецтехники и 11 сотрудников ДЭП № 18. В этом районе патрульная милиция также обеспечивала безопасность дорожного движения.

По данным заместителя начальника ОПМ УВД Нарынской области, проезд в этом направлении остается закрытым. В этой связи рекомендуется гражданам воздержаться от выездов на автотранспорте в данных направлениях, а также соблюдать правила дорожного движения во избежание несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий.

URL: http://www.vb.kg/355721
Теги:
лавина, Нарынская область, Патрульная милиция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  