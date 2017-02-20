Милиция патрулирует лавиноопасные участки автодорог

В связи со сходом лавин на некоторых участках Нарынской области патрульная милиция проводит работу по обеспечению безопасного проезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

19 февраля, примерно в 06.00 в Жумгалском районе, по автодороге Арал - Минкуш, на участке 1, 2-й км сошла лавина объемом 400-500 куб. м и перекрыла дорогу. На месте работали две спецтехники и 12 сотрудников ДЭП № 24.

Сотрудники патрульной милиции по УВД Нарынской области обеспечивали безопасность дорожного движения. 20 февраля после очистки движение автотранспорта восстановлено в одном направлении.

В ночь на 20 февраля на границе Нарынского и Тогуз-Тороуского районов, по автодороге Акталчат - Казарман - Нарын на нескольких участках произошел (44-45-й и 79-й км) сход лавины более 1000 куб. м и перекрыло дорогу. На месте работали 4 спецтехники и 11 сотрудников ДЭП № 18. В этом районе патрульная милиция также обеспечивала безопасность дорожного движения.

По данным заместителя начальника ОПМ УВД Нарынской области, проезд в этом направлении остается закрытым. В этой связи рекомендуется гражданам воздержаться от выездов на автотранспорте в данных направлениях, а также соблюдать правила дорожного движения во избежание несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий.