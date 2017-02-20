Пассажир машины с дипномерами отказался от лечения

31  0
Аида Джумашева

Пассажир в машине с дипономерами Игорь Рясный отказался от лечения в Бишкекском научном центре травмотологии и ортопедии. Об этом сегодня, 20 февраля, "ВБ" сообщили в БНИЦТиО.

По их данным, пациент был выписан из больницы на следующий день после ДТП.

"У Рясного были тяжелые травмы тазобедренной части. Обычно такие пациенты проходят длительное лечение. Однако данный пациент отказался от него", - проинформировали в БНИЦТиО.

В Управлении патрульной милиции в свою очередь не смогли ответить на вопрос о местонахождении виновника ДТП. По данным некоторых СМИ, он выехал за пределы Кыргызстана.

Напомним, 16 февраля, примерно в 15.50 на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта на большой скорости столкнулись джип "Тойота Прадо" и грузовой бус "Мерседес". По словам очевидцев, внедорожник с российскими дипломатическими номерами выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Водитель микроавтобуса был доставлен в тяжелом состоянии в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Он скончался, не приходя в сознание.

Пассажиром "Тойоты" был Игорь Рясный, который занимает пост заместителя генерального директора компании "Роснефть" в Кыргызстане.

URL: http://www.vb.kg/355724
Теги:
ДТП, посольство, Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  