Индиец очнулся по пути на собственные похороны

Житель деревни Дарвад в районе Марагунди (штат Карнатака, Индия) очнулся по дороге на собственные похороны. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету Times of India.

Месяц назад 17-летнего Кумара Маревада (Kumar Marewad) укусила бродячая собака, после чего у юноши несколько недель держалась высокая температура. Когда его состояние сильно ухудшилось, он был госпитализирован, а затем подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи объяснили родным Кумара, что инфекция распространилась по всему телу и без аппарата он не выживет. Тем не менее родня, которая не могла позволить себе дорогостоящее лечение, решила забрать юношу домой.

Позднее, не замечая у него признаков движения и дыхания, близкие решили, что молодой человек умер, и организовали похороны в соответствии с национальными обычаями. Однако когда траурной процессии оставалось пройти около двух километров до места проведения церемонии, Кумар открыл глаза, зашевелил руками и ногами и часто задышал.

Вскоре пациент был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и вновь подключен к аппарату жизнеобеспечения. По мнению медиков, у индийца менингоэнцефалит - инфекция, вызванная собачьим укусом.