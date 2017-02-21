Индиец очнулся по пути на собственные похороны

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Житель деревни Дарвад в районе Марагунди (штат Карнатака, Индия) очнулся по дороге на собственные похороны. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету Times of India.

Месяц назад 17-летнего Кумара Маревада (Kumar Marewad) укусила бродячая собака, после чего у юноши несколько недель держалась высокая температура. Когда его состояние сильно ухудшилось, он был госпитализирован, а затем подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи объяснили родным Кумара, что инфекция распространилась по всему телу и без аппарата он не выживет. Тем не менее родня, которая не могла позволить себе дорогостоящее лечение, решила забрать юношу домой.

Позднее, не замечая у него признаков движения и дыхания, близкие решили, что молодой человек умер, и организовали похороны в соответствии с национальными обычаями. Однако когда траурной процессии оставалось пройти около двух километров до места проведения церемонии, Кумар открыл глаза, зашевелил руками и ногами и часто задышал.

Вскоре пациент был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и вновь подключен к аппарату жизнеобеспечения. По мнению медиков, у индийца менингоэнцефалит - инфекция, вызванная собачьим укусом.

URL: http://www.vb.kg/355737
Теги:
Индия
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Комментарии
Актан
21.02.2017, 13:38

Да этих индусов больше миллиарда уже. Так что, одним больше, одним меньше, для них никакой разницы нет, они даже сами не знают сколько у них населения. Самая грязная страна в мире, первое место по инфекционным заболеваниям, соответственно высокая смертность.

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