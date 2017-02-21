На автодороге Бишкек-Ош и в горных районах страны по-прежнему лавиноопасно

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ВБ

21 февраля в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодороге Бишкек - Ош сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Об этом предупреждает МЧС.

  1. перевал Төө-Ашуу, 121-138-й км;
  2. Ала-Бель, ущелье Чычкан, 198-265-й км;
  3. перевал Көк-Бель, 351-365-й км;
  4. Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, 65-90-й км;
  5. Ала-Бука-Каныш-Кыя, 65-90-й км;
  6. Красная Горка-Ак-Таш, 1-9-й км;
  7. Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө), 67-94-й км;
  8. на участке Ийри-Суу, 42-44-й км;
  9. Арал-Миң-Куш, 1-10-й км;
  10. Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу), 45-92-й км;
  11. Барскоон-Ак-Шыйрак (перевал Барскоон);
  12. Сөөк, 60-68-й км.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

URL: http://www.vb.kg/355738
Теги:
дороги, лавина, МЧС
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