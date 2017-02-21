На автодороге Бишкек-Ош и в горных районах страны по-прежнему лавиноопасно

21 февраля в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодороге Бишкек - Ош сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Об этом предупреждает МЧС.

перевал Төө-Ашуу, 121-138-й км; Ала-Бель, ущелье Чычкан, 198-265-й км; перевал Көк-Бель, 351-365-й км; Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, 65-90-й км; Ала-Бука-Каныш-Кыя, 65-90-й км; Красная Горка-Ак-Таш, 1-9-й км; Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө), 67-94-й км; на участке Ийри-Суу, 42-44-й км; Арал-Миң-Куш, 1-10-й км; Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу), 45-92-й км; Барскоон-Ак-Шыйрак (перевал Барскоон); Сөөк, 60-68-й км.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.