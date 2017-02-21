Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе "Мисс мира"

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26-летняя Джастин Кларк стала первой в мире девушкой в инвалидной коляске, которая приняла участие в международном конкурсе "Мисс мира", сообщает Buro24/7 со ссылкой на Daily Mail. Она состязалась в региональном финале испытания в австралийском штате Аделаида.

Девушка передвигается на кресле с 2015 года в связи с деформацией голени. При каких обстоятельствах травма была получена, конкурсантка не рассказала.

Кларк не стала победительницей конкурса на уровне штата, и она не выйдет на национальный этап. Однако она заявила, что довольна самим фактом участия.

"Инвалидное кресло меня не определяет и не ограничивает. Я по-прежнему могу быть сильной, женственной и красивой. Для того, кто прикован к креслу, возможность участия в конкурсе, - большой шаг. Я надеюсь, что это станет посланием: независимо от расы, размера одежды или физических ограничений - всего, что отличает вас, - вы все равно красивы", - высказалась Кларк.

В ближайшем будущем Кларк будет помогать детской благотворительной организации Children's Charity, с которой сотрудничает конкурс, и продолжит деятельность в защиту прав инвалидов.

URL: http://www.vb.kg/355739
Теги:
инвалиды, конкурс
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