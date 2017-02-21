"Караван экспорта" - Кыргызстан готов выйти на три рынка

239  0
Родион Решетов

Министерство экономики подготовило стратегию, как отечественным экспортерам выйти на мировые рынки. Так, составлена программа по трем направлениям - ЕАЭС, ЕС и КНР.

Экспортерам Кыргызстана будет помогать Агентство по продвижению инвестиций и экспорта. Поддержка государства заключается в информировании предпринимателей и трендах за рубежом, какой товар популярен и востребован.

"У нас есть стратегический подход. Прежде всего, это компании не экспортеры, мы будем помогать им стать экспортерами. Кроме того, из пассивных экспортеров планируем сделать активных. А те, кто уже является активным, поможем, если они захотят диверсифицировать внешние рынки или видоизменить продукцию, то агентство, также окажет свои услуги", - сказал заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров.

Помощь агентства предоставляется абсолютно бесплатно, отмечают в ведомстве. Поддержка также будет заключаться в трех направлениях. Это торговое информирование, развитие экспорта и его продвижение.

URL: http://www.vb.kg/355744
Теги:
торговля, инвестиции, экспорт, ЕАЭС, Минэкономики
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  