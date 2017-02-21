В пригороде Стокгольма произошли беспорядки

206  0
www

В пригороде Стокгольма Ринкебю вечером в понедельник, 20 февраля, произошли столкновения между участниками беспорядков и полицией, сообщает DW со ссылкой на сайт газеты Aftonbladet.

По ее данным, около 20.18 по местному времени (02.18 вторника по Бишкеку) сотрудники правоохранительных органов встретили сопротивление при попытке задержать возле станции метро находившегося в розыске правонарушителя. В стражей порядка полетели камни, один из полицейских был ранен в руку, после этого полицейские были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, сообщает на своем сайте шведское общественное телевидение SVT. По данным телеканала, точное число вовлеченных в потасовку устанавливается. Цифры колеблются от 30 до 50 человек, пояснили в полиции.

Позднее, неподалеку от места столкновения были подожжены несколько автомобилей. Также разграблен ряд расположенных поблизости магазинов. Aftonbladet уточняет, что пострадали два человека, в том числе владелец одного из бутиков.

После прибытия в район происшествия подкрепления полиции удалось взять ситуацию под контроль, задержанный доставлен в участок.

URL: http://www.vb.kg/355746
Теги:
Швеция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  