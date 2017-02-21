Опрос: Что делать с бродячими животными?

Почти на каждом перекрестке и в каждом дворе водятся бездомные животные. Кто-то их любит и подкармливает, а кто-то боится и пытается обойти стороной.

В настоящий момент муниципалитет борется с бездомными собаками путем их отстрела. И это работает, животных на улицах действительно стало меньше.

Но насколько это гуманно? Таким же вопросом задавались защитники животных и активисты в ходе встречи с начальником управления ЖКХ Канатбеком Эшатовым. Кроме того, активисты подготовили программу по работе с бездомными животными, которая исключает их отстрел.

"ВБ" решил узнать мнение горожан, что же стоит делать с бродячими животными и насколько эффективен отстрел.

Большинство сошлись во мнении, что отстрел - это негуманный способ. Бишкекчане заметили, что выстрел не всегда приводит к смерти и часто животное мучается на протяжении длительного времени. Опрошенные считают, что вместо отстрела животных стоит отлавливать и стерилизовать либо усыплять. Также было предложено содержать бродячих животных в специальных питомниках.