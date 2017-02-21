Запретить стихийную торговлю углем

Народную новость прислали жители жилмассива Кок-Жар

Мы, жители жилмассива Кок-Жар по улице Куйручук и близлежащих домов, просим решить вопрос о ликвидации точек стихийной торговли углем, расположенных на пересечении улиц Ахунбаева-Куйручук.

Вышеуказанные точки стихийной торговли углем уже несколько лет находятся под открытым небом. Под воздействием дождя и снега грязевые потоки с угольной пылью стекают по улице, ведущей к жилым домам и школе. Ветер и проезжающие автомашины разносят угольную пыль и грязь на большую часть территории, тем самым расширяя грязь и токсичную зону, проживая возле которой, мы вынуждены дышать угольной пылью, содержащей токсичные тяжелые металлы.

Убедительно просим санитарно-экологическую инспекцию принять соответствующие меры! А также просим редакцию "Вечернего Бишкека" оказать содействие и не оставлять без внимания нашу просьбу.