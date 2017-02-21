МИД КР направил соболезнование Лаврову в связи с кончиной Полпреда РФ в ООН

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Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев направил соболезнование министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в связи со скоропостижной кончиной Постоянного представителя РФ при ООН в г. Нью-Йорк Виталия Чуркина.

"Разделяя горечь и боль тяжелой утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким В.И. Чуркина и всему коллективу Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в канун своего 65-летия. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Президент России Владимир Путин, российские политики и западные дипломаты, в том числе те, кто жестко оппонировал Чуркину, уже принесли свои соболезнования и нашли слова для самой высокой оценки работы и дипломатических талантов российского представителя при ООН.

URL: http://www.vb.kg/355754
Теги:
МИД, Россия, соболезнование
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