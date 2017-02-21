Адвокат Самакова: В деле нет подтверждающих платежи документов

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Аида Джумашева

Сегодня, 21 февраля, в Октябрьском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Карганбека Самакова.

Отметим, что суд перешел к прения сторон.

По словам адвоката главного подсудимого Иллариона Адамяна, место передачи Самаковым денежных средств Жанышу Бакиеву никак не соответствовало фактическому месту расположения СГО.

"Очевидно, что следователей совершенно не интересовали объективные обстоятельства расследуемых событий. Удивительно, как Самакову не инкриминировали дачу взятки, ограничившись передачей "незаконного вознаграждения". Пафосное упоминание займа, полученного Самаковыми от арабских инвесторов ничего не стоит, так как даже при наличии такового ничего предосудительного бы в этом факте не было.

Коммерческая деятельность есть деятельность, направленная на извлечение прибыли. Она регулируется нормами Гражданского кодекса и другими законодательными актами. Но в деле нет даже претензий от кого-либо в адрес как Самаковых, так и других подсудимых. Нет ни договоров, ни расписок, ни платежных документов, ни иных подтверждений получения денег – ничего подобного не имеется. А ведь подобные платежи не могли остаться незамеченными. А уж если речь идет о передаче наличных денег купюрами по $100 - это все же более полутора сотен килограммов", - сказал Адамян.

Он отметил, что сумма якобы причиненного ущерба не была подтверждена ни одним убедительным документом. Соответственно, отсутствовал сам объект преступления.

​Таким образом, по его словам, уголовное дело было возбуждено без наличия состава преступления, что, опять же, приводит к тому, что рассматриваемое уголовное дело меньше всего связано с противоправными действиями подсудимых.

URL: http://www.vb.kg/355759
Теги:
Карганбек Самаков, коррупция, суд
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