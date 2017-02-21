WhatsApp запускает аналог "Историй" из Snapchat для всех пользователей

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Мессенджер WhatsApp запустил аналог самоуничтожающихся "историй" из мессенджера Snapchat – WhatsApp Status. Об этом сообщает Rusbase со ссылкой на блог компании.

"Статусы" будут доступны в новой вкладке внутри мессенджера. В качестве "статусов" пользователи смогут публиковать фото, видео и GIF-анимации, которые будут удалены через 24 часа.

Напомним, первым подобную функцию Stories запустил мессенджер Snapchat в 2013 году. Позже клоны Stories появились во "ВКонтакте", в принадлежащих Facebook сервисах – Messenger и Instagram, а позже и в приложениях самой Facebook.

WhatsApp запустил тестирование "статусов" в ноябре 2016 года, а сейчас функция постепенно станет доступна всем пользователям iOS, Android и Windows Phone-версий мессенджера. От остальных клонов Snapchat Stories "статусы" отличает end-to-end шифрование постов, отмечает издание TechCrunch.

URL: http://www.vb.kg/355765
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