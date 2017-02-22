Психологи: Лишь 1% людей хотят знать будущее

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На Земле лишь 1% людей хотят знать свое будущее, заявили психологи из Института развития человека имени Макса Планка (Германия).

Как передает Росбалт, исследователи провели опрос двух тысяч человек в Испании и Германии. Респонденты ответили на 10 вопросов, в том числе: отчего умрут их родные, разведутся ли они с супругами, желают ли они знать, что им подарят на Рождество и т.п.

Почти 90% опрошенных не хотят знать печальных последствий будущего. Еще 40-70% респондентов предпочитают не знать и о некоторых приятных событиях, которые когда-нибудь с ними произойдут.

Характерно, что только один вопрос заинтересовал большинство: 63% хотят знать пол будущего ребенка.

URL: http://www.vb.kg/355770
Теги:
психология
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