Стоп стройке! Мэрия в суде добивается возврата сквера

Межрайонный суд перенес на 14 марта рассмотрение дела по возврату в муниципальную собственность сквера на пересечении ул. Сухомлинова-Орджоникидзе. Такое определение судья Анара Эгембердиева сегодня, 21 февраля, вынесла в связи с ходатайством представителя гражданина Сарыбаева С.Э о предоставлении дополнительной информации.

Согласно постановлению № 3 от 6 января 1999 года "о выделении земельного участка на строительство индивидуальных жилых домов по ул. Сухомлинова-Орджоникидзе" Абдирейиму Кулбаеву, который на тот момент был вице-мэром города, был выделен в частную собственность данный земельный участок. В 2011 году его купил гражданин Сарыбаев С.Э., который в последующем и запланировал строительство на месте сквера.

В настоящее время мэрия столицы намерена отменить постановление 18-летней давности.

В свою очередь Бишкекглавархитектура ранее выданные собственнику земельного участка архитектурно-планировочные и инженерно-технические условия отозвала и направила соответствующее уведомление.

Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек было выдано предписание о приостановлении строительных работ собственнику земельного участка гражданину Сарыбаеву С.Э.

По данным МП "Зеленстрой", на территории расположен сквер, на котором произрастают 84 лиственных дерева, 10 хвойных деревьев и кустарники.

Собственнику земельного участка было поручено освободить земельный участок от строительных материалов и запрещено возводить забор, а также вырубать деревья.