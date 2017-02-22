НАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетах

121  0
www

Аэрокосмическое агентство НАСА проведет сегодня, 22 февраля, пресс-конференцию, посвященную экзопланетам, передает Интерфакс.

В анонсе отмечается, что темой выступления станет некое "открытие за пределами нашей Солнечной системы". Других подробностей пока не приводится. Пресс-конференция состоится в 21.00 по московскому времени, трансляция будет вестись на сайте агентства и на телеканале Nasa TV. Объявление уже взволновало ученое сообщество и социальные СМИ.

"У НАСА пресс-конференция в среду об экзопланете, и люди, которые в курсе, намекают, что это нечто важное", - пишет Buzz Feed в "Твиттере".

По самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь.

Как ранее сообщалось, на пресс-конференции в мае 2016 года НАСА подтвердило существование 1284 экзопланет вне солнечной системы. Как уточнил главный научный сотрудник в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне Эллен Стофан, это число в два раза превосходит количество планет, ранее обнаруженных с помощью телескопа "Кеплер".

Анализ был проведен на основании данных каталога кандидатов в планеты, полученных телескопом "Кеплер" в июле 2015 года. Было идентифицировано 4 302 потенциальных планет. Для 1 284 кандидатов, возможность быть названной планетой превысила 99%, что представляет необходимый минимум, требуемый для получения статуса планеты.

Еще 1 327 кандидатов на статус планеты, по всей видимости, ими не являются, так как вероятность у них ниже 99%, и они требуют дальнейших исследований. Оставшиеся 707, видимо, являются астрофизическими явлениями.

В настоящее время НАСА пристально изучает десятки планет, которые обращаются вокруг звезд наподобие нашего Солнца.

Первая открытая экзопланета, похожая на Землю, была Kepler-186f, напоминает The International Business Times. Небесное тело получило такое название, поскольку было найдено с помощью орбитального телескопа "Кеплер". Это первая планета с радиусом, близким к земному, обнаруженная в обитаемой зоне другой звезды. Размеры планеты всего на 10% больше нашей. Она находится в планетной системе красного карлика Kepler-186 в созвездии Лебедя на расстоянии 492 световых лет от Земли. О ее открытии было объявлено 17 апреля 2014 года. Планета обращается вокруг своей звезды на благоприятном для возникновения жизни расстоянии. В связи с этим исследователи не исключают, что на ней может существовать вода в жидкой форме.

Позже, в июле 2015 года, НАСА заявило об обнаружении планеты, максимально похожей на Землю. Находка также была сделана благодаря космическому телескопу "Кеплер" и получила имя Kepler 452. Планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, по сходной с земной орбите, так что год на ней равен 380 земным дням. Kepler 452 в полтора раза больше Земли. Ее возраст составляет 6 млрд лет (против 4,5 млрд у Земли). Расстояние, на которое она удалена от звезды, а также твердая поверхность делают возможным наличие на ней жизни. Единственная загвоздка состоит в том, что обнаруженный "близнец" Земли находится от нее на расстоянии 1,4 тыс. световых лет - путешествие до Kepler 452 при существующих сейчас технологиях займет порядка 550 млн земных лет.

URL: http://www.vb.kg/355776
Теги:
космонавтика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  