За короткий срок Гарантийный фонд выдал гарантий на сумму 11 млн сомов

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ВБ

В Кыргызстане Гарантийный фонд на сегодня выдал 16 гарантий на сумму 11 млн сомов. Об этом сообщил заместитель министра экономики КР Данияр Иманалиев на пресс-конференции "Повышение финансовых возможностей бизнеса через ОАО "Гарантийный фонд" и государственно-частное партнерство".

"В рамках антикризисных мер правительства Кыргызской Республики в целях обеспечения доступа к финансам малому и среднему бизнесу и их развития, в 2016 году было предусмотрено создание Гарантийного фонда. Благодаря поддержке правительства страны данный Фонд создан в рекордно короткие сроки и начал полноценно функционировать. На сегодня капитал Фонда составляет 282 млн сомов", - проинформировал замминистра экономики.

Председатель правления ОАО "Гарантийный фонд" Малик-Айдар Абакиров сообщил, что фонд предоставлял гарантию под 1,5% от суммы, а с 1 марта начнет выдавать под 2,5%.

Приоритетными направлениями Гарантийного фонда в предоставлении гарантий являются: производство и переработка продукции сельского хозяйства (растениеводство, фруктово-ягодный и плодоовощной кластеры, мясо-молочная отрасль, рыбное хозяйство), промышленность (швейная и текстильная отрасль, производство строительных материалов), в сфере услуг – это развитие туризма, экспорт, медицинских услуг, транспортно-логистические услуги, экспортоориентированные и импортозамещающие предприятия, а также внимание будет уделяться женскому предпринимательству.

URL: http://www.vb.kg/355778
Теги:
бизнес, сельское хозяйство, туризм, швейная отрасль
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