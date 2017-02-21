МИД КР довело до сведения казахстанской стороны о "жертвах блокады 2010"

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Сегодня, 21 февраля, первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бишкеке Айымдоса Бозжигитова.

В связи с комментарием МИД Казахстана относительно интервью президента КР Алмазбека Атамбаева телеканалу "Евроньюс" от 17 февраля Кемелова довело до сведения казахстанской стороны соответствующую информацию о ситуации 2010 года, когда перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей. Включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана.

В частности, когда из-за невозможности пересечь границу легально, группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи. Также первый заместитель главы МИД КР напомнила, что в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни. Закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане.

"В то же время в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств", - отметила Кемелова.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что на сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов 4 КПП остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.

URL: http://www.vb.kg/355780
Теги:
Алмазбек Атамбаев, апрельские события, граница, Казахстан, МИД
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