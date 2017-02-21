Назарбаев поручил увольнять тех, кто отвечает русскоговорящим на казахском

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в очередной раз напомнил казахстанцам, что страна многонациональна и многоязычна. Об этом он сообщил в ходе инспекции объектов Универсиады в Алматы, передает Total.kz.

"Мы, как вам известно, определили в обучении трехъязычие, с этого не надо сходить. Министру культуры хочу сказать, что есть закон, но некоторые чиновники хотят забежать вперед и заставить всех говорить на казахском. Но мы многонациональная страна, и мы приняли этот факт", - сообщил Нурсултан Назарбаев.

"Я заметил, что есть такое, когда человек на русском языке обращается, то ему ответ дают на казахском. Куда прокуратура смотрит? Если гражданин обратился на русском, значит, ответ должен быть предоставлен на русском! Того, кто отвечает на казахском тому, кто спрашивает на русском, уволить показательно!" - жестко высказался президент.