Туркменистан ужесточил наказание за курение в общественных местах

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С 20 февраля штраф за курение в общественных местах в Туркменистане увеличился почти в пять раз и составил 300 манатов (почти 6 тысяч сомов). Ранее размер штрафа составлял 60-75 манатов (1000-1500 сомов).

Сообщается, что некоторые жители об увеличении размера штрафа узнали, только после того, как сами столкнулись с наказанием за нарушение. "Узнать об этом можно только после того, как сам нарушив запрет, попадешь в полицейский участок. Но даже тогда текст запрета в письменном виде не предъявляют. Полицейский говорит: вот, ты обязан заплатить штраф в размере 300 манатов", - рассказал 37-летний житель Ашхабада.

Власти Туркменистана и государственные СМИ страны не информируют население об увеличении размера штрафа за курение в общественных местах. Также столичные жители отмечают, что в Ашхабаде указатели, обозначающие места общественного пользования и запрещенные для курения, есть не везде.

По словам корреспондентов "Радио Азатлык", в условиях отсутствия конкретных критериев, определяющих понятие мест общественного пользования, запрещенных для курения, создается возможность для сотрудников полиции "по своему усмотрению" выявлять нарушителей и определять места, запрещенные для курения.

В Туркменистане запрет на курение в общественных местах вступил в силу в 2000 году. Кроме президентского указа "О запрете курения в общественных местах и учреждениях всех форм собственности, а также на улицах страны", в стране запрещена реклама табака и курение за рулем. По данным ВОЗ Туркменистан занимает самое последнее место в мире по числу курящих и только 8% населения употребляют табак.

URL: http://www.vb.kg/355789
Теги:
курение, Туркменистан, штраф
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