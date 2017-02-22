На Статуе Свободы в Нью-Йорке повесили баннер в поддержку беженцев

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Сотрудники национальной парковой службы США пытаются выяснить, каким образом баннер с надписью "Беженцы, добро пожаловать" оказался на статуе Свободы в Нью-Йорке и кто его прикрепил к монументу, передает Интерфакс со ссылкой на телеканал NBC News.

Баннер размером один на шесть метров был прикреплен к вершине пьедестала статуи Свободы во вторник около часа дня по местному времени, сообщает Управление национальных парков. Он провисел там около часа, пока его не сняли.

Отмечается, что крепление баннеров к национальным памятникам запрещено. Национальная парковая служба ведет работу по выявлению подозреваемых.

URL: http://www.vb.kg/355790
Теги:
США, беженцы
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