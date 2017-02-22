"Через 10 лет спрос на гуманитариев резко возрастет"

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Миллиардер и инвестор Марк Кьюбан, как и многие другие эксперты, верит в то, что роботы в будущем отберут рабочие места у людей. Он также признает, что рынок и природа труда меняется. Причем в ближайшие 5-10 лет произойдут такие масштабные трансформации, которых человечество не наблюдало последние 30 лет, пишет издание Хайтек.

Люди лишатся рабочих мест, и переобучение им не поможет, так как переобучаться будет нечему, отмечает предприниматель в интервью Bloomberg. По определению Кьюбана, в мире начался процесс автоматизации того, что уже было автоматизировано. Аналитики и кодеры уже не могут сравниться с алгоритмами, так как те способны обрабатывать больше информации в рекордные сроки. Сфера финансов особенно подвержена подрыву, так как машинный интеллект способен без участия человека проанализировать массивы данных и выдать необходимую фактуру.

"Я считаю, что через 10 лет спрос на специалистов по гуманитарным наукам будет больше, чем спрос на программистов или даже на инженеров", - отметил Кьюбан. В будущем понадобятся люди с особенным взглядом на вещи, которые смогут дать критическую оценку данным, собранным алгоритмами. Этими навыками, по мнению инвестора, обладают филологи и философы.

Значение философии в будущем подчеркивает и президент Ирландии Майкл Хиггинс. Он полагает, что в мире технологий именно гуманитарная наука позволит формулировать идеи и выносить взвешенные суждения, то есть выполнять задачи, которые пока не даются роботам и алгоритмам. Философию в Ирландии уже преподают подросткам 12-16 лет и собираются ввести курс для младших школьников.

Обитатели Кремниевой долины готовятся к концу света.

Ставку на гуманитарное знание и эмоциональный интеллект также делают филантроп Билл Гейтс и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб. А представители британского парламента считают, что самыми ценными навыками в будущем станут умение быстро решать задачи и подходить к ним творчески, а также способность работать в группах - как с людьми, так и с роботами.

URL: http://www.vb.kg/355792
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Комментарии
Ано
22.02.2017, 14:49

Коротко написали бы что человечеству коппец в будущем.

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