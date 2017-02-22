В Баткенской области задержали контрабанду стеклянной посуды

На юге Кыргызстана сотрудники таможенной службы задержали контрабандную посуду из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По их информации, 15 февраля в 15.30 в районе села Марказ Кадамджайского района Баткенской области таможенники остановили и проверили автомобиль марки "Мерседес-Бенц Спринтер" с кыргызстанскими номерными знаками под управлением гражданина КР К.З.А.

При осмотре грузовых отсеков автомашины был обнаружен товар – стеклянная посуда, произведенная в Иране. Всего в машине было 180 коробок на общую сумму 163 800 сомов. На момент проверки у перевозчика отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие легальность ввоза товара на таможенную территорию ТС в Кыргызстане.

По данному факту материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.