Перечень жизненно важных лекарств сократили. "Пустышками" лечить не будут

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Родион Решетов

Минздрав оставит только 300 препаратов в перечне жизненно важных лекарственных средств. Экспертная группа ведомства постоянно проводит очистку ненужных и бесполезных лекарств, сообщила член группы Бермет Барыктабасова.

По ее словам, за несколько месяцев этот список сократился на 120 наименований.

"В прошлый раз мы исключили 70, в этот раз 50 лекарств. На сегодня список выглядит очень приемлемым, адекватным и близким к международным стандартам. Оригинал этого списка соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ определяет список основных лекарственных средств, которые называются базовыми – дешевые, доступные и эффективные. Большая часть исключенная из списка - препараты с недоказанными свойствами, но по разным причинам, включая лоббирование, препараты были в списке и больницы их закупали. На год вперед закупят все средства, а на нормальные лекарства денег нет", - сказала Барыктабасова.

Она отметила, что многие медикаменты были включены в список еще в советское время и на сегодня они уже устарели и неэффективны. Новый перечень жизненно важных лекарств избавлен от препаратов-пустышек.

Всего в Кыргызстане на сегодняшний день зарегистрировано более пяти тысяч лекарственных препаратов.

URL: http://www.vb.kg/355796
Теги:
бюджет, лекарства, медицина, Минздрав
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