Зимние Азиатские игры: хоккеисты Кыргызстана разгромили Филиппины

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу на зимних Азиатских играх в Саппоро (Япония).

Как сообщает официальный сайт состязаний, свою вторую встречу в рамках игр кыргызстанцы провели со сборной Филиппин. В первом же периоде кыргызстанцы забили шесть шайб в ворота соперников, пропустив лишь одну - 6:1.

На вторую двадцатиминутку сборная Кыргызстана вышла в расслабленном состоянии и поплатилась за это. На три точных удара соперников ответила лишь одной шайбой. Счет стал 7:4.

В заключительном периоде кыргызстанцы стали действовать более собрано и это принесло свои плоды. Окончательный счет на табло установился 10:5 в пользу сборной Кыргызстана.

Отметим, свой первым матч отечественная дружина провела с командой Независимых олимпийских атлетов (Кувейт), которая выступает под флагом МОК. В этом матче они добились победы со счетом 5:0.

Напомним, на Зимних играх-2017 сборная Кыргызстана играет во втором дивизионе, где за малый комплект медалей борются 10 команд, поделенные на две группы. Кыргызстан играет в группе "А" наряду со сборными Катара, Филиппин и Независимых олимпийских атлетов. В группе "В" выступают Малайзия, Макао, Туркменистан и Индонезия.

Свой последний матч в группе сборная Кыргызстана сыграет 24 февраля с Катаром, в случае победы будет бороться за малое золото с лидером группы "В".

URL: http://www.vb.kg/355797
Теги:
Азиатские игры, хоккей
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