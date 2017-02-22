Бойся не оружия, а дураков с оружием. Солдаты проверили свои навыки

Сухопутные войска проверили свои навыки по ведению огня в показательных стрельбах. Об этом сообщает Генштаб ВС КР.

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на базе учебного центра "Ала-Тоо" войсковой части 73809 были проведены показные стрельбы взводов.

В целях получения практического опыта на занятия были привлечены командиры подразделений соединений и частей Бишкекского гарнизона.

Военнослужащие на практике отработали вопросы слаживания отделений и ведения огня при ведении боевых действий при поддержке БМП-1 и БМП-2.