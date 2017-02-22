В Кыргызстане пойман международный мошенник. Его разыскивал Интерпол

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ВБ

В Бишкеке задержали международного мошенника, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Ориентировка на преступника пришла от Интерпола во все Национальные центральные бюро, в том числе и сотрудникам НЦБ МВД КР.

17 февраля в Бишкеке при проведении комплексных оперативно-разыскных мероприятий интерполовцами на пересечении улиц Токтогула - Калыка Акиева был установлен и задержан фигурант международного розыска по линии Интерпола гражданин Израиля Э.Д., 1957 г.р. В то же время он является уроженцем Республики Казахстан, которого разыскивали тамошние сотрудники НЦБ для привлечения к уголовной ответственности по ст. 190 ч.4 п.2 (мошенничество) УК РК.

В настоящий момент Свердловский суд г. Бишкек санкционировал арест на 2 месяца в СИЗО-1 с последующей экстрадицией задержанного в соседнюю страну.

URL: http://www.vb.kg/355799
Теги:
Интерпол, МВД, мошенничество
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